Геннадий Головкин: У Канело больше проигрышей, чем у меня

Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF казахстанец Геннадий Головкин рассказал о битве взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом перед третьим очным поединком, передает EsNews.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, трилогия с Альваресом не отличается от других боев. Также Головкин заявил, что у Сауля больше проигрышей, чем у него.

"О чем я думал, во время битвы взглядов? Ни о чем не думал. Не могу сказать, что этот бой отличается от других. Пока не чувствуется. Сказать, что это рядовой поединок, тоже неправильно. Опять же, я к нему подхожу, как к любому своему бою - ответственно. Буду делать все самое лучшее, что могу.

Куда бы я поставил Канело в рейтинге Pound-for-pound? Я вообще о нем не думаю. Ему уделяют столько внимания. Я знаю, что он проиграл последний бой. У него проигрышей больше, чем у меня. О чем еще говорить?", - заявил Головкин.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975911-gennadiy-golovkin-u-kanelo-bolshe-proigryshey-chem-u-menya/