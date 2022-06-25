Эдди Хирн: Дополнительный вес положительно повлияет на Головкина

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин станет сильнее в суперсреднем дивизионе, передает Boxingnews24.com.

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По словам британского промоутера, в новом дивизионе Геннадий будет чувствовать себя лучше.

"Я думаю, что смена весовой категории положительно повлияет на Головкина. Вероятно, он будет себя намного лучше чувствовать во втором среднем весе. Он долгое время выступал в среднем дивизионе и только сейчас поднимется вверх.

Головкин - крепкий и здоровый мужчина. Почти в каждом бою Канело выглядит меньше своего соперника и в этот раз ничего не изменилось", - сказал Хирн.

Отметим, что трилогия Канело - Головкин пройдет в суперсреднем дивизионе (до 76 кг). Ранее боксеры дважды встречались между собой в среднем весе (до 72 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975690-eddi-hirn-dopolnitelnyy-ves-polozhitelno-povliyaet-na-golovkina/