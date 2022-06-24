Головкин показал подготовку к третьему бою с Канело

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing/

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин начал подготовку к третьем поединку с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

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40-летний казахстанский боксер на своей странице в Instagram выложил кадры с утренней пробежки и тренировки в Калифорнии (США).

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Альваресом состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ожидается, что трилогия пройдет во втором среднем дивизионе, а на кону будут стоять чемпионские титулы (WBA, WBO, IBF, WBC) Сауля Альвареса.

Ранее боксеры дважды дрались между собой: если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975617-golovkin-pokazal-podgotovku-k-tretemu-boyu-s-kanelo/