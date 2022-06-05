Абильхан Аманкул успешно дебютировал в профессиональном боксе

Абильхан Аманкул. Фото: LUIS ROBAYO/POOL/AFP via Getty Images

Известные казахстанские боксеры одержали досрочные победы на вечере профессионального бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), передает NUR.KZ.

Так, успешно на профи-ринге дебютировал серебряный призер чемпионата мира Абильхан Аманкул. В третьем раунде казахстанский боец нокаутировал американца Девонте Макдональда.

Бывший лидер национальной сборной по любительскому боксу Абылайхан Жусупов одержал вторую победу в профессионалах. В первом раунде он не оставил шансов мексиканцу Эдгару Рамиресу.

Бек Нурмаганбет во втором раунде досрочно победил американца Кейнела Уиллерта. Тем самым казахстанец улучшил свой профессиональный рекорд: 7-0, 5КО.

Чемпион WBA International во втором легчайшем весе Евгений Павлов во втором раунде отправил в тяжелый нокаут мексиканца Алексиса Салидо. Тем самым казахстанский боец одержал седьмую победу на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972605-abilhan-amankul-uspeshno-debyutiroval-v-professionalnom-bokse/