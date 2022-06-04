Казахстанские боксеры взвесились перед боями в США

Абылайхан Жусупов. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Известные казахстанские боксеры прошли процедуру взвешивания перед дебютными боями в Штатах, передает пресс-служба промоутерской компании Suleimen Promotions.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Так, бывшие лидеры сборной Казахстана по любительскому боксу Абильхан Аманкул (дебют), Абылайхан Жусупов (1-0, 1КО), а также Бек Нурмаганбет (6-0, 4КО) и Евгений Павлов (6-0, 4КО) успешно сделали вес и провели дуэль взглядов со своими оппонентами.

Напомним, что все четыре наших боксера выступят на вечере бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), который состоится 4 июня (5 июня рано утром по времени Нур-Султана).

Соперником Аманкула станет американец Девонте Макдональд. Жусупов же сразится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом. Нурмаганбет проведет бой с Кейнелом Уиллерем из США, а Павлов выявит сильнейшего в поединке с представителем Мексики Алексисом Салидо.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972539-kazahstanskie-boksery-vzvesilis-pered-boyami-v-ssha/