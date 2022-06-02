Определились соперники казахстанцев на вечере бокса в США

Абылайхан Жусупов. Фото: olympic.kz

Казахстанские боксеры узнали имена своих соперников на вечере профессионального бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), передает NUR.

Напомним, что 4 июня в Миннеаполисе (5 июня рано утром по времени Нур-Султана) на ринг выйдут бывшие лидеры сборной Казахстана по любительскому боксу Абильхан Аманкул, Абылайхан Жусупов (1-0, 1КО), а также Бек Нурмаганбет (6-0, 4КО) и Евгений Павлов (6-0, 4КО).

Абильхан свой дебютный бой в профессионалах проведет против американца Девонте Макдональда (1-0, 1КО). Поединок пройдет в среднем весе и будет рассчитан на четыре раунда.

Абылайхан в четырехраундовом поединке сразится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом (18-20-1, 14КО). Встреча пройдет в первом среднем весе.

Оппонентом Бека станет американец Кейнел Уиллер (7-1, 6КО). Бой рассчитан на шесть раундов и пройдет во втором среднем весе.

Обладатель титула WBA International во втором легчайшем весе Евгений Павлов подерется с мексиканцем Алексисом Салидо (2-2, 1КО). Формат поединка - шесть раундов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972276-opredelilis-soperniki-kazahstantsev-na-vechere-boksa-v-ssha/