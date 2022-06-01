Дэйна Уайт раскритиковал профессиональный бокс

Дейна Уайт, глава UFC. Фото: rsport.ria.ru

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал почему не рассматривает профессиональный бокс как площадку для развития своего промоушена, сообщает Чемпионат.

"Каждый раз, когда я даже просто пытаюсь подумать о том, что я мог бы сделать в боксе, то говорю себе: "Зачем мне всё это?" Вы же понимаете, о чем я? Зачем вообще погружаться в этот кошмар? Вот почему я до сих пор ничего не делал там. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для того, кто попытается это исправить", - заявил глава UFC.

Напомним, что ранее Дэйна Уайт заявил, наймет охранника для весов после проваленного взвешивания Чарльза Оливейры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972113-deyna-uayt-raskritikoval-professionalnyy-boks/