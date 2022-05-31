Эдди Хирн: Осенью хотели бы организовать бой Бивол - Буатси

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что приоритетным боем для Дмитрия Бивола является встреча с победителем поединка Артур Бетербиев - Джо Смит, пишет Fightnews.info.

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Но если чемпион WBA в полутяжелом весе захочет провести добровольную защиту титула, то его соперником станет британец Джошуа Буатси.

"Буатси и его команда готовы провести бой против Бивола в сентябре, октябре или в любое другое время. Думаю, если Дмитрий примет решение о добровольной защите, то вероятнее всего, его соперником станет Джошуа. Мы хотели бы организовать этот поединок осенью текущего года", - заявил Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, что в последнем бою Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей. Ожидается, что матч-реванш между боксерами состоится весной следующего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971852-eddi-hirn-osenyu-hoteli-by-organizovat-boy-bivol-buatsi/