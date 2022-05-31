Казахстанские боксеры выступят на вечере бокса в США

Абильхан Аманкул. Фото: olympic.kz

Известные казахстанские боксеры выступят на большом вечере профессионального бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), передает Instagram-аккаунт Suleimen Promotions.

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Событие состоится 4 июня (5 июня рано утром по времени Нур-Султана).

Так, в этот день на ринг выйдут бывшие лидеры сборной Казахстана по любительскому боксу Абильхан Аманкул, Абылайхан Жусупов, а также Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов.

В главном бою этого вечера состоится противостояние американцев Стивена Фултона и Даниэля Романа за титулы WBС и WBO во втором легчайшем весе.

Отметим, что Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов в профессионалах идут без поражений (у обоих по шесть побед). Тогда как Абильхану Аманкулу и Абылайхану Жусупову предстоит дебютировать на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971844-kazahstanskie-boksery-vystupyat-na-vechere-boksa-v-ssha/