Дмитрий Бивол: Я должен дать реванш, если Канело этого захочет

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал решение Сауля Альвареса провести третий бой против Геннадия Головкина, сообщает Youtube-канал USACHEV TV.

"Я не думаю, что Альварес выбрал реванш с Головкиным, потому что я его психологически надломил. Я считаю, что у Канело в совокупности было хорошее предложение на два боя – с Биволом и Головкиным.

Канело хочет реализовать свой контракт на эти два боя и получить то, что рассчитывал получить. Я на это смотрю так.

Я не знаю, как это должно выглядеть правильно. Конечно же, я хочу развиваться дальше, хочу бои за титулы. Пока не знаю, насколько это сейчас реально. Но то, что я должен дать реванш, если Канело захочет – это я знаю точно", - заявил российский боксер.

Напомним, что 8 мая Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей. Третий бой Головкина и Альвареса состоится 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971678-dmitriy-bivol-ya-dolzhen-dat-revansh-esli-kanelo-etogo-zahochet/