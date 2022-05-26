Промоутер Бивола: Дмитрий уже начал подготовку к следующему бою

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Андрей Рябинский сообщил, что его подопечный уже начал готовиться к следующему поединку, пишет Fightnews.info.

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Правда российский промоутер подчеркнул, что пока неизвестно, когда и с кем проведет следующий бой Бивол.

"Дмитрий уже начал подготовку к следующему поединку. Однако невозможно сказать, кто станет его следующим соперником. Мы только начали думать об этом.

Я верю в Бивола. Сегодня он однозначно один из лучших бойцов в мире ввиду сочетания его физических кондиций, способности концентрироваться на результате и техники", - заявил Андрей Рябинский порталу Sky Sports.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса. Ожидается, что матч-реванш между боксерами состоится в мае следующего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971207-promouter-bivola-dmitriy-uzhe-nachal-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu/