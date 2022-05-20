Мурата показал архивное фото с Головкиным и поблагодарил казахстанского боксера

Риота Мурата и Геннадий Головкин. Фото: facebook.com/ryota.murata.official

Японец Риота Мурата рассказал, что семь лет назад он посещал бой казахстанского боксера Геннадия Головкина. Спортсмен также показал архивное фото с GGG.

Мурата выложил фотографию на своей странице в Facebook. Перевод поста на русский язык приводит издание Sports.kz.

"Facebook сообщил мне, что в этот день семь лет назад я собирался в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть бой Головкина. Время летит быстро.

Спасибо за то, что снова играете в эту игру, и за то, что вы – боец, который всегда относится с уважением", – написал Мурата.

Издание пишет, скорее всего, японский боксер говорил о поединке Головкина с американцем Вилли Монро младшим, который прошел 16 мая 2015 года.

Тогда бой завершился победой GGG техническим нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что 9 апреля казахстанский боксер одержал победу в титульном бою над японцем Риотой Муратой и стал обладателем чемпионского титула по версиям WBA и IBF.

Позже стало известно, что Головкин после победы над Муратой зашел к нему в раздевалку и вернул чемпионский пояс.

Также сообщалось, что казахстанский спортсмен занимает первое место в рейтинге BoxRec среди всех боксеров независимо от весовой категории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970226-murata-pokazal-arhivnoe-foto-s-golovkinym-i-poblagodaril-kazahstanskogo-boksera/