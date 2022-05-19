Алуа Балкибекова вышла в финал чемпионата мира-2022 по боксу

Алуа Балкибекова. Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев

Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова пробилась в финал чемпионата мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

К сожалению, из пяти казахстанок только одна сумела выйти в финал.

Выступающая в весе до 48 кг Алуа в полуфинале досрочно остановила болгарку Севду Асенову. В поединке за золото Балкибекова будет биться с местной спортсменкой Айше Чагирир.

Бронзовыми медалистами мирового первенства стали Жайна Шекербекова (до 52 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг).

Жайна Шекербекова в полуфинале проиграла раздельным решением судей Джутамас Джутпонгу из Таиланда. Карина Ибрагимова уступила тайваньке Лин Ю-Тин.

Валентина Хальзова не справилась с представительницей Мозамбика Альсиндой Пангуане, а Дина Жоламан потерпела неудачу в бою с румынкой Лакрамиорой Перийок.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970009-alua-balkibekova-vyshla-v-final-chempionata-mira-2022-po-boksu/