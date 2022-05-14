Боксерский турнир с участием Мейвезера в ОАЭ отменен из-за смерти президента

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Выставочный поединок, в котором должны встретиться бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и американец Дон Мур, будет перенесен, сообщает TMZ Sports.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В Дубае отменили показательный боксерский турнир, запланированный на 14 мая. В нем должны были принять участие Флойд Мейвезер и Андерсон Сильва.

Причиной стала смерть президента ОАЭ шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

При этом организаторы турнира уверяют, что он все-таки состоится, но точная дата и новое место проведения пока неизвестны.

Напомним, что Мейвезер находился на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после почти 20-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969305-bokserskiy-turnir-s-uchastiem-meyvezera-v-oae-otmenen-iz-za-smerti-prezidenta/