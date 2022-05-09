Флод Мейвезер поставил крупную сумму денег на победу Бивола над Альваресом

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Американский боксер Флойд Мейвезер сделал ставку на поединок российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.ru.

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Мейвезер в соцсетях сообщил, что поставил 10 тысяч долларов на победу Бивола. Благодаря коэффициенту 5,25 на успех Бивола. Флойд выиграл 52,5 тысячи долларов.

"Легко поднял", — подписал фото американский боксер.

Напомним, что Дмитрий Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин нанес Альваресу второе поражение в профессиональной карьере. Первое поражение мексиканец потерпел в 2013 году от Флойда Мейвезера.

Флойд Мейвезер 15 мая проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans начало поединка в 01:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968585-flod-meyvezer-postavil-krupnuyu-summu-deneg-na-pobedu-bivola-nad-alvaresom/