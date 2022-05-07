Эдди Хирн прекращает сотрудничество с Деметриусом Андраде

Деметриус Андраде. Фото: Getty Images/ Billie Weiss / Stringer

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что намерен расстаться с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде, пишет Fightnews.info.

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По словам Хирна, он уже все обсудил с бойцом и поединок Андраде против британца Зака Паркера станет последним их совместным проектом.

"Мы договорились, что это будет последним нашим совместным боем, потому что я не могу дать ему то, что он заслуживает. Если я не могу организовывать ему поединки, то он просто тратит свое время, сотрудничая со мной. Мы хорошо работали вместе.

Андраде заработал за это время много денег, мы поддерживали его активность, но я не могу ему дать поединки, в которых он нуждается. Если я не могу сделать этого, то он должен искать другое место для своего продвижения. Андраде - очень хороший боец, но он не вызывает интереса. Ему никто не хочет платить деньги, которые оправдывали бы риск.

Если Сауль Альварес останется во втором среднем весе, то, возможно, подерется с Андраде, а если нет, то пояса будут вакантными, и тогда Деметриус получит шанс побороться за титул в этой весовой категории.

Андраде - блестящий боец и мне очень жаль, что для него все так складывается. Я хотел, чтобы он достиг величия, сражаюсь с парнями, у которых громкие имена", - заявил Эдди Хирн в интервью FightHype.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968500-eddi-hirn-prekraschaet-sotrudnichestvo-s-demetriusom-andrade/