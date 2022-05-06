Хуан Мануэль Маркес: В третьем бою Альварес нокаутирует Головкина

Канело - Головкин. Фото: Al Bello/Getty Images

Экс-чемпион мира Хуан Мануэль Маркес дал свой прогноз на возможный третий бой между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Fightnews.info.

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48-летний мексиканский боксер считает, что в третьем бою Канело нокаутирует Головкина.

"Головкину 40 лет, и он держится на высоком уровне. Но я думаю, что в третьем поединке Канело нокаутирует его. Сейчас Геннадий не на своем пике.

Я думаю, что стиль Головкина хорош для Канело. Я говорил, что агрессивный боец - это более легкий стиль для Альвареса, потому что он любит драться против агрессоров. Геннадий - агрессивный боец. Если он будет держаться на ближней дистанции, то это хорошо для Канело. Это будет отличный бой.

Я считаю, что Канело одержит очередную победу. Возможно, в восьмом или девятом раунде", - заявил Маркес в интервью Fight Hub TV.

Напомним, что Головкин и Альварес провели два поединка: в первом была зафиксирована ничья, во втором решением судей победил Сауль. Ожидается, что третий бой между боксерами состоится осенью текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968442-huan-manuel-markes-v-tretem-boyu-alvares-nokautiruet-golovkina/