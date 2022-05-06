Данияра Елеусинова исключили из рейтинга IBF

Данияр Елеусинов. Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает NUR.KZ.

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Среди казахстанцев поясом данной организации владеет средневес Геннадий Головкин. Также в рейтинге среднего веса присутствует Мейирим Нурсултанов - он занимает 14 место.

В ТОП-5 второго среднего веса входят сразу два казахстанца: Айдос Ербосынулы (4 место) и Али Ахмедов (5 место). В данном дивизионе титул IBF принадлежит мексиканцу Саулю Альваресу.

В рейтинге полусредневесов не оказалось Данияра Елеусинова. Ранее он занимал 15 позицию.

Выступающий во втором полулегком весе Султан Заурбек расположился на 11 строчке. В его дивизионе поясом Международной боксерской федерации владеет японец Кеничи Огава.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968410-daniyara-eleusinova-isklyuchili-iz-reytinga-ibf/