Сауль Альварес: В боксе главное - дисциплина

Сауль Альварес. Фото: Getty images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес посоветовал молодым бойцам работать над своей дисциплиной и отдавать все свои силы тренировкам, постоянно изучая что-то новое, пишет Fightnews.info.

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Именно это мексиканец считает основным ключом к успеху.

"Дисциплина - самое важное качество молодого бойца. Конечно, нужно оставаться дисциплинированным, это основа всего. Нужно каждый день находиться в зале и изучать что-то новое, потому что в этом виде спорта ты никогда не перестаешь учиться. Как только ты переступаешь порог зала, нужно отключиться от всех своих личных проблем и сосредоточиться на боксе.

Мне нравится все то, что несет с собой бокс - рутина, дисциплина, тренировки. Укладываться в вес очень тяжело, но даже по таким моментам я иногда скучаю. Думаю, в день боя мой любимый момент это выход на ринг. У меня бегут мурашки по коже, когда я слышу шум людей и музыку", - заявил Канело в интервьюYoutube-каналу DAZN Boxing.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Сауль Альварес проведет бой против россиянина Дмитрия Бивола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968377-saul-alvares-v-bokse-glavnoe-distsiplina/