Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий бой с "Канело"

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что верит в победу, хотя считается явным аутсайдером поединка, сообщает NUR.KZ.

"Если я побью Канело, это будет означать, что я являюсь хорошим боксером. Я верю, что могу победить в этом поединке. Все мы — просто люди.

Я обладаю хорошими навыками. У меня много побед в любителях и профессионалах", - заявил российский боксер.

Напомним, что бой Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса состоится 8 мая в Лас-Вегасе (США). Если мексиканский боксер одержит победу, то в сентября пройдет третий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Первый бой завершился ничьей, а во втором поединке Альварес одержал победу, благодаря решению судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967816-dmitriy-bivol-prokommentiroval-predstoyaschiy-boy-s-kanelo/