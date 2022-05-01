Внук Мухаммеда Али нокаутировал своего соперника в первом же раунде

Нико Али Уолш. Фото: twitter.com/NicoAliX74

Американский боксер-средневес Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, одержал пятую победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

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На вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Нико победил своего соотечественника Алехандро Ибарру.

Поединок не продлился всю дистанцию и завершился в первом же раунде после того, как Ибарра пропустил "двойку" от Али Уолша и упал на канвас. Как итог - победа Нико нокаутом.

Отметим, что для 21-летнего Нико Али Уолша это уже пятая победа на профи-ринге, из них четыре он завершил досрочно. Тогда как Алехандро потерпел второе поражение в карьере при семи победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967626-vnuk-muhammeda-ali-nokautiroval-svoego-sopernika-v-pervom-zhe-raunde/