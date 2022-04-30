Стал известен состав женской сборной Казахстана на ЧМ-2022 по боксу

Определился состав женской сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира-2022, который пройдет в Стамбуле (Турция), пишет пресс-служба Казахстанской федерации бокса.
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В настоящее время подопечные главного тренера команды Шамиля Сафиуллина проводят в Турции учебно-тренировочный сбор с сильнейшими спортсменками мира.
Напомним, что мировое первенство стартует 8 мая в Стамбуле. Финалы запланированы на 21 мая.
Состав сборной Казахстана на ЧМ-2022:
48 кг - Алуа Балкибекова
50 кг - Назым Кызайбай
52 кг - Жайна Шекербекова
54 кг - Дина Жоломан
57 кг - Карина Ибрагимова
60 кг - Римма Волосенко
63 кг - Аида Абикеева
66 кг - Дарига Шакимова
70 кг - Валентина Хальзова
75 кг - Надежда Рябец
81 кг - Гульсая Ержан
+ 81 кг - Лаззат Кунгейбаева
Стоит отметить, что призовой фонд турнира будет точно таким же, как и на ЧМ среди мужчин (100.000 долларов за первое, 50.000 за второе и 25.000 за третье место).
Также, во время чемпионата мира в Турции состоится внеочередной конгресс IBA, на котором будут объявлены основные реформы организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967559-stal-izvesten-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-na-chm-2022-po-boksu/