Стал известен состав женской сборной Казахстана на ЧМ-2022 по боксу

Надежда Рябец. Фото: olympic.kz

Определился состав женской сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира-2022, который пройдет в Стамбуле (Турция), пишет пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

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В настоящее время подопечные главного тренера команды Шамиля Сафиуллина проводят в Турции учебно-тренировочный сбор с сильнейшими спортсменками мира.

Напомним, что мировое первенство стартует 8 мая в Стамбуле. Финалы запланированы на 21 мая.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2022:

48 кг - Алуа Балкибекова

50 кг - Назым Кызайбай

52 кг - Жайна Шекербекова

54 кг - Дина Жоломан

57 кг - Карина Ибрагимова

60 кг - Римма Волосенко

63 кг - Аида Абикеева

66 кг - Дарига Шакимова

70 кг - Валентина Хальзова

75 кг - Надежда Рябец

81 кг - Гульсая Ержан

+ 81 кг - Лаззат Кунгейбаева

Стоит отметить, что призовой фонд турнира будет точно таким же, как и на ЧМ среди мужчин (100.000 долларов за первое, 50.000 за второе и 25.000 за третье место).

Также, во время чемпионата мира в Турции состоится внеочередной конгресс IBA, на котором будут объявлены основные реформы организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967559-stal-izvesten-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-na-chm-2022-po-boksu/