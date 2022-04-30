"Соскучилась по боям": Аида Сатыбалдинова анонсировала возвращение на ринг

Аида Сатыбалдинова. Фото: instagram.com/lady_sparta/

Не выступавшая с 2019 года казахстанская профессиональная боксерша Аида Сатыбалдинова назвала дату следующего поединка, передает NUR.KZ.

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"Леди Спарта" вернется на ринг 18 июня в Лос-Анджелесе. Об этом Аида сообщила на своей странице в Instagram.

"Друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью. Мой бой, к которому я готовлюсь, состоится 18 июня. Жду не дождусь этого дня. Я соскучилась по боям. Позже дам информацию по поводу билетов! Скоро увидимся в Commerce casinо в Лос-Анджелесе. Буду рада всех видеть", - написала Сатыбалдинова.

Напомним, что Аида Сатыбалдинова не выходила на ринг с июля 2019 года, когда в Тихуане (Мексика) уступила Даяне Гонсалес. Всего в активе казахстанки пять побед, два поражения и одна ничья в профи-боксе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967553-soskuchilas-po-boyam-aida-satybaldinova-anonsirovala-vozvraschenie-na-ring/