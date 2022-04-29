"Укрепляем защиту": Жанибек Алимханулы показал кадры с тренировки

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Выступающий в среднем весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы показал кадры с тренировочного процесса, передает NUR.KZ.

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Жанибек на своей странице в Instagram выложил видео, где он работает над защитой, в частности тренирует уклоны.

"Укрепляем защиту и улучшаем передвижение по рингу. Даст бог, привезем пояс чемпиона мира домой! Усердно работаем, чтобы войти в историю!", - подписал пост Алимханулы.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе Жанибек Алимханулы сразится с британцем Дэнни Дигнумом за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO.

На профессиональном ринге казахстанский боксер идет без поражений. В его активе 11 побед, из них 7 он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967528-ukreplyaem-zaschitu-zhanibek-alimhanuly-pokazal-kadry-s-trenirovki/