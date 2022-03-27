Поединок Алимханулы - Дигнум за временный титул WBO состоится 21 мая

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы узнал дату поединка с британцем Дэнни Дигнумом за титул WBO в среднем весе, передает NUR.KZ.

По информации Boxingscene.com, бой между боксерами запланирован на 21 мая. Обе стороны смогли достичь соглашения до промоутерских торгов. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации.

Казахстанец Жанибек Алимханулы и британец Дэнни Дигнум официально разыграют титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Победитель этой пары обязан будет провести бой с основным чемпионом этой организации в среднем весе американцем Деметриусом Андраде. В случае, если последний откажется от встречи, то обладатель временного титула станет полноценным чемпионом в среднем весе.

Напомним, что Жанибек Алимханулы идет в профессионалах без поражений. В его активе 11 побед, из них 7 он завершил досрочно. Его соперник Дэнни Дингум также не проигрывал на профи-ринге: 14 побед (8 нокаутом) и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1962308-poedinok-alimhanuly-dignum-za-vremennyy-titul-wbo-sostoitsya-21-maya/