Канело: Мне нравится идея стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

Сауль Альварес. Фото: Handout / Handout / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес сообщил, что собирается объединить все титулы в полутяжелом дивизионе, пишет Fightnews.info.

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Канело понимает, что ему предстоит провести непростой поединок против обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, но рассчитывает, что его навыки помогут ему одержать победу в противостоянии с российским боксером.

"Дмитрий очень хороший боксер. Он солидный чемпион в полутяжелом весе. Это опасный бой. Мне это нравится, я люблю подобные вызовы. Мне действительно это нравится. Но я верю в свои навыки, к тому же я тоже силен. Я уверен в этом, однако это будет очень хороший поединок.

Мне нравится идея стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Это мне нравится, но кто знает, как оно будет", - заявил Канело в интервью TMZ Sports.

Напомним, что поединок Сауль Альварес - Дмитрий Бивол состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Тем временем в июне Артур Бетербиев и Джо Смит разыграют три остальных пояса в полутяжелом дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966728-kanelo-mne-nravitsya-ideya-stat-absolyutnym-chempionom-mira-v-polutyazhelom-vese/