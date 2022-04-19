"Скоро станут чемпионами мира": Канело похвалил казахстанских боксеров (видео)

Сауль Альварес. Фото: Getty Images/ Valery Sharifulin / Contributor

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что в Казахстане много хороших и сильных боксеров, передает NUR.KZ.

Также Канело выразил желание посетить Казахстан.

"Казахстан имеет очень хороших боксеров. Несколько недель назад в мой тренировочный лагерь присоединились казахи. Это очень сильные боксеры. Не сомневаюсь, что в скором времени они станут чемпионами мира.

В целом, в Казахстане очень много хороших и сильных боксеров. Я обязательно хочу посетить вашу страну. Алга Казахстан!", - заявил Канело пресс-службе Suleimen Promotions.

Напомним, что ранее боксеры из Suleimen Promotions Айдос Ербосынулы, Бек Нурмаганбет, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул и другие прилетели в США для подготовки к следующим боям в профессионалах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965707-skoro-stanut-chempionami-mira-kanelo-pohvalil-kazahstanskih-bokserov-video/