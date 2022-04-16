Эдди Хирн: Третий бой Канело - Головкин будет одним из самых больших в мире бокса

Канело и Головкин. Фото: Getty Images / Ethan Miller / Staff

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что третий бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса против казахстанца Геннадия Головкина станет большим событием, пишет Fightnews.info.

Британский промоутер считает, что во втором среднем весе Геннадий будет выглядеть лучше, чем в среднем.

"Я думаю, что настрой болельщиков немного изменится, когда они будут знать, что бой организован. Когда мы вели переговоры об этом поединке, все были такие: "О, да". А затем внезапно Головкин провел несколько плохих раундов, и началось: "Меня не очень будоражит трилогия".

Поверьте мне, если Канело пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет одним из самых больших, если не самым большим в мире бокса.

Кстати, Головкин провел вне ринга больше 400 дней, вернулся, выдал несколько плохих раундов, а затем уничтожил Мурату. По моему мнению, он намного лучше покажет себя во втором среднем весе, так как провел в среднем дивизионе уже 8-9 лет.

Это огромный бой, но Канело нужно победить Бивола. Это будет очень сложный поединок. Посмотрим. Надеюсь, мистер GGG будет в Вегасе, и мы сможем анонсировать этот бой. Но только если Канело побьет Дмитрия Бивола", - заявил Эдди Хирн в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин бились дважды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором решением судей победу одержал мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965361-eddi-hirn-tretiy-boy-kanelo-golovkin-budet-odnim-iz-samyh-bolshih-v-mire-boksa/