Боксер Султан Заурбек нокаутировал аргентинца в Лондоне

Султан Заурбек. Фото: instagram.com/mtkglobal/

Непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (13-0, 9КО) одержал тринадцатую победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

Выступающий во втором полулегком весе 25-летний казахстанец на вечере бокса в Лондоне досрочно остановил аргентинца Николаса Ботелли.

Причем по ходу боя Заурбек побывал в нокдауне, но в пятом раунде ударом в корпус нокаутировал своего оппонента.

Тем самым Султан продлил свою победную серию до 13 встреч, из них девять он завершил досрочно.

Для Николаса Ботелли это поражение стало седьмым в карьере при 11 победах.

Отметим, что изначально Султан Заурбек должен был биться с мальтийцем Хайтемом Лаамузом, но последний из-за травмы выбыл из боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965351-bokser-sultan-zaurbek-nokautiroval-argentintsa-v-londone/