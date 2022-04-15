Промоутер Владимир Хрюнов: В бою с Муратой Головкин экономил силы

Геннадий Головкин - Риота Мурата. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал выступление чемпиона мира по версиям WBA, IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в бою с японцем Риота Муратой, пишет Fightnews.info.

По словам промоутера, в этом поединке Геннадий экономил силы, выжидая подходящего момента для результативных действий.

"Мы обсуждали подобный сценарий с менеджером Головкина Томом Леффлером. Правда, говорили о том, что самым счастливым в его работе было время, когда он работал с Лейлой Али. Мы оба предположили, что план на бой будет именно таким.

Геннадий экономил силы и фактически выжидал момент для результативных действий. Мурата в этот день был воином, но не был самураем. Он не был готов умереть, чтобы достигнуть победы. Вот такая существенная грань, которая ему не позволила победить.

Очень сильно сказалось то, какая обстановка в мире. Я знаю, что у Головкина был план готовиться в Японии. Достаточно существенная разница, и нам там очень некомфортно по времени. Конечно же, и возраст. Но Геннадий продемонстрировал две вещи: он воин, джентльмен и великий мастер", - заявил Владимир Хрюнов в интервью Youtube-каналу USACHEV TV.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме казахстанец Геннадий Головкин победил японца Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде. Текстовую трансляцию этого поединка мы вели в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965311-promouter-vladimir-hryunov-v-boyu-s-muratoy-golovkin-ekonomil-sily/