Сауль Альварес прокомментировал бой Головкина и Мураты

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес дал свою оценку титульному поединку казахстанского боксера Геннадия Головкина и японского спортсмена Риоты Мураты, сообщает Sports.ru.

"На самом деле, я еще не видел этого боя. Когда DAZN его транслировал, было раннее утро. Я даже пока не видел лучших моментов этого поединка. Я знаю, кто из них выиграл, видел отчеты об этом бое. Я не был удивлен, услышав результат. Однако я также слышал, что Мурата провел очень хороший бой", — заявил мексиканский спортсмен.

После победы над Риотой Муратой Головкин обошел "Канело" в мировом рейтинге боксеров "pound-for-pound". Новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Напомним, что осенью текущего года Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут третий поединок. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором победу, благодаря решению судей, одержал мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965066-saul-alvares-prokommentiroval-boy-golovkina-i-muraty/