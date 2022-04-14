Тони Беллью: Головкину лучше избегать Канело

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью посоветовал казахстанцу Геннадию Головкину избегать поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

39-летний британец считает, что в случае трилогии Канело нанесет тяжелое поражение Головкину.

"Головкин был уязвим в бою с Муратой. Геннадий постарел, его прессинговал боксер, который вовсе не панчер. На месте GGG я бы избегал Канело. Ведь это может плохо кончиться.

Я не хочу видеть, как Альварес будет избивать Головкина. Потому что именно это и произойдет, если состоится трилогия. Реальность такова, что только один из них стал лучше с момента прошлого боя, и все мы знаем, кто это" - заявил Беллью в интервью Boxingscene.com.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме Геннадий Головкин победил японца Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде. Текстовую трансляцию этого поединка мы вели в Telegram-канале @sportnurkz.

Ожидается, что следующий бой 40-летний казахстанец проведет с Канело осенью текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965037-toni-bellyu-golovkinu-luchshe-izbegat-kanelo/