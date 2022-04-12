"Это была незабываемая поездка": Головкин опубликовал хайлайты боя с Муратой

Геннадий Головкин - Риота Мурата. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин вспомнил свою победу над японцем Риоту Муратой, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram 40-летний боксер опубликовал хайлайты прошедшего поединка в Сайтаме (Япония).

Напомним, что в этом бою Геннадий отобрал у Мураты титул WBA Super в среднем весе.

"Хайлайты вечера боя. Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие! Скоро увидимся!", - написал Головкин.

Отметим, что текстовую трансляцию поединка Головкин - Мурата мы вели в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964703-eto-byla-nezabyvaemaya-poezdka-golovkin-opublikoval-haylayty-boya-s-muratoy/