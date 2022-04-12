Лу Дибелла: Головкин заслужил место в Зале славы бокса

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Известный американский промоутер Лу Дибелла высказался о возможном третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

По словам промоутера, Головкин заслужил место в Зале славы бокса, но в третьем бою с Канело у него нет шансов на победу.

"Головкин заслуживает места в Зале славы прямо сейчас. Он один из величайших боксеров всех времен и гордость бокса. Но мы точно знаем, чем закончится его бой c Альваресом. Сауль может быстро с ним разобраться или помучить его. Это зависит только от него", — написал Дибелла на своей странице в Twitter.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме казахстанец Геннадий Головкин победил японца Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде. Текстовую трансляцию этого поединка мы вели в Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964691-lu-dibella-golovkin-zasluzhil-mesto-v-zale-slavy-boksa/