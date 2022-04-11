Казахстанские боксеры завоевали три золота на турнире в Таиланде

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Казахстанские боксеры-любители завершили выступление на международном турнире Thailand Open-2022, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.

По итогам соревнований отечественные мастера кожаной перчатки завоевали восемь наград: три золота, два серебра и три бронзы.

Чемпионами стали серебряный призер ЧМ-2021 в Белграде Серик Темиржанов (до 57 кг), Нурбек Оралбай (до 81 кг) и Айбек Оралбай (до 91 кг).

Серебряные медали достались Султану Мусинову (до 63 кг) и Асланбеку Шымбергенову (до 69 кг).

Бронзовые награды взяли Санатали Тольтаев (до 63 кг), Аятулла Такижанов (до 75 кг) и Сагындык Тогамбай (до 91 кг).

Отметим, что в престижном международном турнире Thailand Open-2022 приняли участие 130 спортсменов из 14 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964431-kazahstanskie-boksery-zavoevali-tri-zolota-na-turnire-v-tailande/