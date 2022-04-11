"Почувствовал его мастерство": Мурата прокомментировал поражение Головкину

Риота Мурата. Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBA Super японский боксер Риота Мурата поделился впечатлениями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме (Япония) Риота Мурата уступил Головкину техническим нокаутом в девятом раунде. Тем самым Геннадий отобрал у хозяина ринга пояс WBA Super в среднем весе.

"Я отдохну и подумаю об уходе из бокса. После встречи с Головкиным у меня не было другого выбора, как идти спать. Я рад, что стал профессионалом и тренировался в Teiken Gym.

Я почувствовал мастерство Геннадия. Меня поразило разнообразие и мощность его ударов. В какие-то моменты я был доволен собой. Я бросил вызов сильнейшему и убедил самого себя, что могу на равных выступать с таким боксером" - цитирует слова Мураты сайт Yahoo! Sports Japan.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964419-pochuvstvoval-ego-masterstvo-murata-prokommentiroval-porazhenie-golovkinu/