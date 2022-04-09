Головкин после победы над Муратой подарил ему свой чапан (видео)

Геннадий Головкин подарил Риоте Мурате свой чапан. Фото: twitter.com/DAZNBoxing

Геннадий Головкин после своей очередной победы на вечере бокса в Сайтаме (Япония) сделал комплимент своему оппоненту и подарил ему свой чапан, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись с этим моментом Головкин опубликовал в своем .

"Огромное уважение Риоте Мурате! Ты чемпион. Аригато!" – написал GGG.

Фото Мураты, уже в чапане Головкина, опубликовал DAZN в своем Twitter.

Сам же бой, напомним, завершился победой Головкина техническим нокаутом в 9-м раунде. По его итогам казахстанец стал обладателем титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Super.

Полную текстовую трансляцию поединка смотрите здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964295-golovkin-posle-pobedy-nad-muratoy-podaril-emu-svoy-chapan-video/