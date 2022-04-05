Геннадий Головкин: Мне не терпится вернуться на ринг

Геннадий Головкин. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал как проходила подготовка к бою против японского спортсмена Риоты Мураты, сообщает Yahoo.

Стало известно по каким казахстанским телеканалам покажут бой Геннадия Головкина и Риоты Мураты. Подробнее об этом вы можете узнать на канале @sportnurkz.

"Ощущения бойца — они никуда не делись. Я так же голоден к этому всему. Конечно, перерыв получился долгим: сначала мы готовились к бою в декабре, но он был перенесен, потом — в феврале, сейчас — в апреле. Но перерыв дал мне возможность потренироваться более тщательно, и подготовиться к одному конкретному сопернику. Так что мне не терпится вернуться на ринг", - заявил боксер.

Объединительный бой в среднем весе между чемпионом IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super Риота Муратой состоится 9 апреля в Сайтаме.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин запланирована на сентябрь текущего года. Но для этого боксерам надо будет победить в предстоящих боях: Альварес встретится с Биволом, Головкин против Мураты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963547-gennadiy-golovkin-mne-ne-terpitsya-vernutsya-na-ring/