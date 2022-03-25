"Мне не больно об этом говорить": Головкин рассказал о спорных решениях судей в боях с Канело

Геннадий Головкин. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Чемпион IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что ему не больно говорить о спорных решениях судей в поединках с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

Напомним, что в первом бою между боксерами была зафиксирована ничья, во втором победу решением судей одержал Канело.

"Мне не больно об этом говорить. Я всегда высказываюсь. В принципе, правда никому не нужна, но если люди честны и придерживаются своего мнения, то это неплохая черта у человека.

Конечно, я считаю, что победил в этих двух боях. Но как показывает практика, в большинстве случаев людское лицемерие преобладает. Это правила бизнеса, в котором мы находимся. И если это случилось, значит, как-то это все-таки работает.

Не надо говорить, это плохо или хорошо. Просто нужно понимать, что это одно из правил этого бизнеса", - заявил Головкин в интервью Youtube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1962139-mne-ne-bolno-ob-etom-govorit-golovkin-rasskazal-o-spornyh-resheniyah-sudey-v-boyah-s-kanelo/