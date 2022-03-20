Деметриус Андраде проведет бой против Зака Паркера

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Американский боксер Деметриус Андраде свой следующий бой проведет против британца Зака Паркера, передает NUR.KZ.

Поединок состоится 21 мая на стадионе Pride Park в Дерби (Великобритания). Бой пройдет в рамках второго среднего веса (до 76 кг). На кону будет стоять временный титул по версии WBО.

Напомним, ради этой встречи Деметриус Андраде отказался от поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы. К слову, американец все также владеет поясом WBO в среднем весе (до 72 кг).

Стоит отметить, что Деметриус Андраде и Зак Паркер в профессионалах идут без поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961642-demetrius-andrade-provedet-boy-protiv-zaka-parkera/