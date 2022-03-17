"Он излагает факты в одну сторону": Головкин прокомментировал перепалку с Уордом в соцсетях

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на слова американца Андре Уорда, передает Fightnews.info.

Напомним, что недавно бывший чемпион мира в суперсреднем и полутяжелом дивизионах Андре Уорд обвинил Головкина в срыве их боя.

"Во-первых, я просто поздравил его с днем рождения. Во-вторых, если он хочет разговаривать на эти темы, то пусть поговорит с менеджерами, промоутерами. У них есть все соглашения, подписанные бумаги. Они вам более детально об этом расскажут.

Я ничего не испытываю к Андре Уорду, он замечательный боксер. Но как это преподносится в одну сторону - это необъективно. Он излагает факты в одну сторону, пытается обвинить меня в том, что этого не случилось. Однозначно это не так" - заявил Головкин в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, что ранее казахстанский боксер ответил на слова мексиканца Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961340-on-izlagaet-fakty-v-odnu-storonu-golovkin-prokommentiroval-perepalku-s-uordom-v-sotssetyah/