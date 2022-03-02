Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру после боя с Уайтом

Тайсон Фьюри. Фото: MB Media/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри намерен завершит карьеру после поединка с Диллианом Уайтом, передает Fightnews.info.

По словам 33-летнего британского боксера, он повесит перчатки на гвоздь после боя с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

"Это будет последний бой в моей карьере, после этого я уйду на пенсию. 150 млн долларов в банке, здоровый, молодой. Я куплю себе огромную яхту за границей. Бой с Уайтом - последний, на этом все" - приводит слова Фьюри Daily Star.

Напомним, что поединок Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт состоится 23 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958922-tayson-fyuri-zayavil-chto-zavershit-kareru-posle-boya-s-uaytom/