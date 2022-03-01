Назым Кызайбай показала золотую медаль с турнира "Странджа"

Назым Кызайбай. Фото: instagram.com/nazym_kyzaibay09/

Двукратная чемпионка мира по любительскому боксу Назым Кызайбай поделилась снимками с турнира "Странджа" в Болгарии, в котором она завоевала золотую медаль, передает NUR.KZ.

Радостный пост Назым опубликовала на своей странице в Instagram, подписав его: "Все победы начинаются с победы над самим собой". Отметим, что Кызайбай стала чемпионкой в весовой категории до 50 кг.

Напомним, что Назым Кызайбай является двукратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Казахстана. Также на ее счету золото чемпионата Азии.

К сожалению, на последних летних Олимпийских играх в Токио Назым не участвовала - не смогла завоевать лицензию. Также спортсменка пока не думает переходить в профессионалы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958600-nazym-kyzaybay-pokazala-zolotuyu-medal-s-turnira-strandzha/