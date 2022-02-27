Боксер Эрисланди Лара: Канело проиграл мне и Головкину в первом бою

Эрисланди Лара. Фото: instagram.com/erislandylaraofficial/

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Эрисланди Лара поделился дальнейшими планами, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 38-летнего боксера, он вернется на ринг этой весной.

"Чувствую себя хорошо, нахожусь в отличном состоянии. Мне сказали, что мой следующий бой пройдет 7 мая. В этот же день дерется Сауль Альварес" - сказал Лара.

Также Эрисланди назвал наиболее опасных оппонентов для Канело.

"Я и Джермалл Чарло - самые опасные соперники для Канело. Альварес уже дважды проиграл: мне и Головкину в первом бою. Правда во втором он выиграл у Геннадия, но в первом - проиграл" - заявил американский боксер кубинского происхождения.

Лара надеется, что в среднем весе его ждут крупные бои.

"Жду момента, когда проведу крупный бой в среднем весе. Здесь есть много интересных имен: Головкин, Мунгия, Мурата. Я готов драться с любым из них" - заключил Эрисланди.

Напомним, что в 2014 году Эрисланди Лара раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958245-bokser-erislandi-lara-kanelo-proigral-mne-i-golovkinu-v-pervom-boyu/