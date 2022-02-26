Восемь казахстанских боксеров вышли в финал турнира "Странджа" в Болгарии

Махмуд Сабырхан. Фото: olympic.kz

На проходящем в Софии (Болгария) международном турнире "Странджа" восемь казахстанских боксеров пробились в финал, передает NUR.KZ.

По итогам полуфинальных боев Дамир Абдыкадыр (51 кг), Сабырхан Махмуд (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Дина Жоламан (54 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) вышли в финал.

Бронзовые награды завоевали Санжар Ташкенбай (48 кг), Тимур Кабдешов (51 кг), Серик Абзал (63.5 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг) и Анастасия Баязитова (81 кг).

Соперники казахстанских боксеров в финале турнира "Странджа":

Мужчины

51 кг: Дамир Абдыкадыр - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

54 кг: Сабырхан Махмуд - Ясен Радев (Болгария)

67 кг: Дулат Бекбауов - Николай Тертерян (Дания)

86 кг: Сагындык Тогамбай - Сергей Горсков (Украина)

Женщины

50 кг: Назым Кызайбай - Буалем Румайса (Алжир)

54 кг: Дина Жоламан - Станимира Петрова (Болгария)

70 кг: Валентина Хальзова - Галина Головченко (Россия)

+81 кг: Ляззат Кунгейбаева - Дулма Лумбунова (Россия)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958138-vosem-kazahstanskih-bokserov-vyshli-v-final-turnira-strandzha-v-bolgarii/