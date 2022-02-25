17 казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира "Странджа" в Болгарии

Махмуд Сабырхан. Фото: aiba.org

Казахстанские боксеры успешно выступают на международном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), передает NUR.KZ.

По итогам четвертьфинальных боев 17 казахстанских боксеров (9 мужчин и 8 женщин) прошли в полуфинал турнира.

У мужчин за выход в финал будут сражаться Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).

В полуфинале у женщин выступят Назым Кызайбай (50 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Валентина Хальзова (70 кг), Надежда Рябец (75 кг), Анастасия Баязитова (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1957980-17-kazahstanskih-bokserov-vyshli-v-polufinal-turnira-strandzha-v-bolgarii/