Поклонникам предложили выбрать Головкину соперников на этот год

Геннадий Головкин. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Стриминговый сервис DAZN, имеющий контракт с казахстанским средневесом Геннадием Головкиным, предложил фанатам бокса выбрать GGG соперников для поединков в наступившем 2022 году.

Специальный пост, посвященный этой теме, был опубликован на официальной странице DAZN в Twitter.

В посте сервис опубликовал фотографию с самыми яркими боксерами в среднем весе: Геннадием Головкиным, Джермаллом Чарло, Хайме Мунгия, Габриэлем Росадо, Деметриусом Андраде, Риотой Муратой, Крисом Юбэнком-младшим и Сергеем Деревянченко.

"Средний дивизион полон волнения. Чьи бои вы хотите увидеть в 2022 году?" - спросили у фанатов в DAZN.

Напомним, что ближайший поединок GGG с Риотой Муратой, который должен был состояться в канун Нового года, отложили в начале декабря. Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом теперь встреча состоится не ранее, чем через два-три месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949619-poklonnikam-predlozhili-vybrat-golovkinu-sopernikov-na-etot-god/