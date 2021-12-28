Инсайдер сообщил новую дату боя Головкина против Мураты

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Известный инсайдер Майк Коппинджер узнал месяц, на который перенесен поединок Геннадия Головкина и японца Риоты Мураты, пишет ESPN.

"По словам источников, бой с Муратой может быть перенесен на февраль.

В апреле ему исполняется 40 лет, и перспектива ожидаемого третьего боя с Канело Альваресом ускользает. Последним боем GGG стала победа в декабре 2020 года над второстепенным соперником Камилем Шеремета.

Если у GGG еще остались силы продолжить боксировать, план кажется ясным: нокаутировать Мурату и преследовать бесспорный титул в 168 фунтах в трилогии против заклятого врага. Если бой с Канело не будет реализован, Головкину нужно будет одержать победу над Джермаллом Чарло или Деметриусом Андраде, чтобы доказать, что он по-прежнему боец ​​высшего уровня", - написал Коппинджер.

Напомним, первоначально бой Головкин - Мурата был запланирован на 29 декабря. Однако из-за распространения нового "омикрона" власти Японии закрыли доступ в страну для иностранцев, и, таким образом, поединок пришлось отложить на неизвестный срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948866-insayder-soobschil-novuyu-datu-boya-golovkina-protiv-muraty/