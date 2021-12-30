Тренер "Канело" назвал Головкина и Чарло предпочтительными соперниками

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Эдди Рейносо, тренер и менеджер Сауля "Канело" Альвареса, рассказал о том, кто имеет шансы встретиться на ринге с его подопечным, пишет bolavip.com.

Причиной для интервью Рейносо стали заявления из лагеря боксера Дэвида Бенавидеса. Там заявили, что "Канело" избегает встречи с Бенавидесом, который хочет получить шанс вернуть себе титул чемпиона мира, который у него был дважды.

"Учитывая его послужной список, он боролся и побеждал бессмысленных боксеров. До сих пор его кульминацией в карьере был Энтони Диррелл, который был скучным чемпионом и сделал посредственную карьеру в суперсреднем весе", - ответил менеджер Сауля Альвареса команде Бенавидеса.

"Как бесспорные чемпионы мира, мы должны идти на лучшие бои, выбирать боксеров с титулами, которые могут вызвать большие ожидания. Такие как Джермалл Чарло или даже Геннадий Головкин", - добавил Эдди Рейносо.

Напомним, Геннадий Головкин должен был 29 декабря в Японии провести бой с японцем Риото Муратой, однако из-за распространения коронавируса власти Японии запретили иностранцам въезд в страну. Поединок был отложен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949337-trener-kanelo-nazval-golovkina-i-charlo-predpochtitelnymi-sopernikami/