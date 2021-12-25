Боксер Бек Нурмаганбет одержал шестую победу на профи-ринге (видео)

Бек Нурмаганбет. Фото: сайт Казахстанской федерации бокса

Непобежденный казахстанский боксер Бек Нурмаганбет одержал очередную победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

На вечере бокса в Москве (Россия) казахстанец в первом же раунде нокаутировал опытного колумбийца Хосе Мигеля Торреса.

Тем самым Бек Нурмаганбет записал на свой счет шестую победу на профи-ринге, четыре из них он завершил досрочно.

Также в этот день свои встречи выиграли непобежденные казахстанцы Евгений Павлов и Данила Семенов.

Евгений одолел венесуэльца Эдиксона Переса, а Данила взял верх над аргентинцем Пабло Оскаром Фариасом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948507-bokser-bek-nurmaganbet-oderzhal-shestuyu-pobedu-na-profi-ringe-video/